Швейцарские власти завели 29 дел по факту предполагаемых нарушений антироссийских санкций.

Как передает Prime, об этом заявила глава Государственного секретариата по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда.

«В настоящее время насчитывается 130 предполагаемых случаев обхода санкций», — отметила она.

Глава SECO сказала, что по факту возбудили 29 дел об административном и административно-уголовном правонарушении, по 14 из них уже завершили.

Расследование не выявило оснований для открытия дел в 36 случаях, по остальным проходят проверки.