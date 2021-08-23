Правительство Республики Кипр приняло в понедельник решение аннулировать международно признанные кипрские паспорта у членов нынешнего руководства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

«В ходе сегодняшнего заседания кабинет министров принял решение аннулировать [действующие] или отказать в продлении или в выдаче новых паспортов Республики Кипр ряду лиц, которые либо участвуют в так называемом кабинете сепаратистского государства, либо являются членами комитета по открытию Вароши», — заявил официальный представитель правительства Республики Кипр в ранге министра Мариос Пелеканос по окончании этого заседания, которое прошло в летней резиденции президента в горах Троодос.

Аннулирование паспортов для зарубежных поездок турок-киприотов, которые, по мнению Никосии, «подрывают суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность Республики Кипр», а также «способствуют реализации планов Турции по изменению статуса анклава Вароша вопреки резолюциям СБ ООН», не означает лишения их гражданства Республики Кипр.

Официальный представитель греко-кипрского правительства не стал поименно называть тех турко-кипрских политиков, против кого приняты данные меры. Однако газета Cyprus Mail сообщила, что, по имеющейся информации, в числе тех, чей паспорт был аннулирован, числятся 10 членов кабинета министров непризнанного турко-кипрского государства, включая лидера турок-киприотов, президента ТРСК Эрсина Татара, а также четырех членов указанного Пелеканосом комитета.(ТАСС)