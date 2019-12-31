Власти Парижа запретили манифестации «желтых жилетов» 31 декабря

Парижские власти запретили проведение акций протеста движения «желтых жилетов» на Елисейских полях 31 декабря. Об этом говорится в обнародованном в понедельник распоряжении префекта столичной полиции Дидье Лальмана.

«Организация кортежей, маршей и собраний манифестантов, участвующих в движении «желтых жилетов», ношение оружия и предметов, из которых может быть сделано оружие, запрещены 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года на Елисейских полях, в районе Национального собрания, в секторе Матиньонского дворца, у Сената, Собора Парижской Богоматери, на Трокадеро, Марсовом поле, в районе вокзалов Монпарнас и Сен-Лазар», — отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что представителям «желтых жилетов» в этот период запрещается иметь при себе снаряды для фейерверка, а также легковоспламеняющиеся предметы. (ТАСС)