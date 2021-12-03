Центральные власти КНР окончательно одобрили план открытия границы между Гонконгом и провинцией Гуандун для бескарантинных поездок. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

«По моим оценкам, это произойдет вскоре после выборов в Законодательный совет Гонконга», — цитирует газета источник, знакомый с ходом подготовки. Выборы пройдут 19 декабря.

Ранее предполагалось, что открытие границы состоится в первой половине декабря. На начальной стадии будет действовать строгая система квот, разрешающая бескарантинный въезд лишь нескольким сотням человек в день. Точные цифры на число перемещений пока не озвучены. Ожидается, что приоритет будет отдан бизнесменам и членам семей, разделенных границей. Для поездок на материк жители Гонконга должны будут использовать специальное приложение «код здоровья», которое будет доступно для скачивания с 10 декабря.

Открытию границы предшествовала серия консультаций представителей властей и органов здравоохранения Гонконга и материкового Китая. Однако существовали опасения, что эти планы нарушит появление нового штамма коронавируса «омикрон». В Гонконге было выявлено четыре случая заражения этой разновидностью — три в карантинных отелях и еще один в транзитной зоне аэропорта.