Канцлер Германии Олаф Шольц не считает возражения против сворачивания атомной энергетики в стране обоснованными, несмотря на угрозу нехватки природного газа. Об этом в среду, 13 июля заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Правительство не меняет свою позицию, несмотря на мощное давление со стороны оппозиционного блока ХДС/ХСС и партнеров по правительственной коалиции из Свободной демократической партии (СвДП). Сторонники использования атомной энергии обеспокоены ненадежностью поставок российского газа в связи с войной в Украине и временной остановкой газопровода «Северный поток — 1». Так, председатель фракции СвДП в бундестаге Кристиан Дюрр заявил, что Германии грозит «суровая зима», и в такой ситуации «нужно использовать все», включая атомные электростанции, чтобы не тратить «лишний кубометр газа».

В свою очередь сопредседатель правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Заскиа Эскен считает попытки продлить работу атомных электростанций «совершенно бессмысленными».

В Германии остается 3 атомных электростанции, работа которых должна быть прекращена до конца года. Это последняя фаза долгосрочного плана по отказу от атомной энергетики, который был утвержден в 2011 году после аварии на японской АЭС «Фукусима».

В министерстве экономики и защиты климата ФРГ утверждают, что закрытие станций совершенно необходимо, и план по их выводу из работы уже запущен. После декабря 2022 года уже технически невозможно будет соблюдать все протоколы безопасности на этих объектах. (DW)