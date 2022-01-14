В связи со скандалом из-за отсутствия прививок от коронавируса SARS-CoV-2 у звезды тенниса Новака Джоковича, австралийское правительство вновь аннулировало въездную визу первой ракетки мира. Как пояснил в пятницу, 14 января, министр по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Австралии Алекс Хоук, такое шаг принят в интересах общества по соображениям охраны здоровья. У Джоковича есть возможность оспорить данное решение в суде.

Спор, разгоревшийся из-за допущенного теннисистом нарушения правил безопасности в разгар пандемии COVID-19, уже несколько дней вызывает ажиотаж. Конфликт привел к дипломатической напряженности между Сербией и Австралией.

Джокович хочет защитить свой титул победителя Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) — одного из самых значимых теннисных турниров в мире. Но поскольку теннисист прибыл в начале января на территорию Австралии, не будучи привитым от коронавируса, австралийские власти аннулировали его въездную визу. Действия Канберры вызвали резкую критику в Сербии.

Джокович был помещен в отель на карантин, однако ему позволили покинуть гостиницу для участия в слушаниях по апелляции на аннулирование визы. В ходе разбирательств суд распорядился освободить спортсмена из центра размещения лиц, подлежащих депортации из страны. Правительство Австралии объявило, что изучит возможность повторного отзыва визы Джоковича.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января. (DW)