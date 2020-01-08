Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды

Австралийские чиновники решили убить тысячи местных верблюдов, так как они пьют слишком много воды во времена сильных лесных пожаров в стране, пишет The Hill.

Власти хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, которая нужна для тушения лесных пожаров, охвативших Австралию. Планируется, что для ликвидации животных будет проведена специальная пятидневная кампания, которая начнется в среду.

Издание отмечает, что верблюды, которые разыскивают воду, даже пробираются в дома местных аборигенов.

«Тела верблюдов будут сожжены или похоронены», — передает издание.

| 2020-01-07T23:24:05+00:00 8 января 2020, 07:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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