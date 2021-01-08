Власти Австралии обязали всех прибывающих в страну иметь отрицательный тест на коронавирус

Власти Австралии ужесточили эпидемические ограничения после обнаружения нового штамма коронавируса в Брисбене (штат Квинсленд). Как сообщил в пятницу премьер-министр страны Скотт Моррисон, отрицательный тест на коронавирус станет обязательным условием для всех прибывающих в страну.

По словам главы правительства, предполетное тестирование на коронавирус станет обязательным для всех пассажиров авиарейсов, прибывающих в Австралию. «Прибывающие в Австралию должны иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболеванием) до вылета. Эти правила уже действуют для пассажиров репатриационных рейсов, но теперь это будет обязательным требованием [для пассажиров], прибывающих по всем направлениям», — сказал премьер-министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания национального кабинета.

Также Моррисон отметил, что использование масок на протяжении всего полета тоже станет обязательным требованием, как для пассажиров всех авиарейсов, так и для членов экипажей воздушных судов. Все экипажи международных рейсов должны будут проходить диагностическое тестирование на коронавирус не реже одного раза в семь дней и обязательно после прибытия в Австралию. Для них откроют специализированные изоляторы, покидать которые будет запрещено.

Также власти ужесточили правила внутренних авиаперевозок, сделав использование маски обязательным требованием для всех пассажиров внутренних рейсов, за исключением детей до 12 лет.(ТАСС)