Владислав Иноземцев: «Демократы много говорили о том, что нужно посадить Путина на место, но…»

Приход к власти в США Джо Байдена меняет многое в мире, в том числе и глобальную политику, и глобальную экономику. Большинство мировых стран сейчас ожидают, что Байден вернется к обамовской доктрине международных отношений и экономической повестки.

О том, чего стоит ожидать при новом президенте США, рассказал в интервью # российский экономист, социолог и политический деятель, доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

— Как вы оцениваете приход к власти Джо Байдена в США? Какую политику Байден будет проводить в отношении России?

-Демократы много говорили о том, что нужно посадить Путина на место, что Россия рушит мировой порядок и так далее. Но одно дело говорить, другое дело делать. Демократическая партия будет стремиться смягчить тот радикализм, который присутствовал в политике Трампа, поэтому я считаю, что будет меньше резких движений. США сейчас прежде всего нужно укрепить отношения со своими союзниками в Европе, которые сейчас не особо желают конфронтации с Россией. Поэтому Вашингтон в этом отношении будет оглядываться на Брюссель и Берлин и ничего радикального не предпринимать.

Нужно понимать еще одно обстоятельство. Самая большая проблема для США — это конфронтация с Китаем. Несмотря на резкие заявления команды Байдена, я не ожидаю резкой политики в отношении Кремля. Они продлят срок по договоренностям по ракетам средней и малой дальности, демократы об этом заявляли, и сам Байден не раз участвовал на этих переговорах. Поэтому пока я не вижу особых тем доминировать во внешнеполитической повестке США.

-Какую концепцию США вы ожидаете в отношении ЕС и Китая. Как известно Трамп давил и на Пекин, и на Брюссель, но какую политику будет проводить Байден?

— В отношении Европы, он восстановит отношения, как они были в до обамовский период. Если быть точнее, то он с ними будет проводить мягкую политику. Потому что никаких причин усиливать конфронтацию с Европой у Байдена нет и быть не может. Демократы всегда были большими приверженцами трансатлантической солидарности, и сама Европа тоже лучше говорила с демократами, чем с республиканцами. Так было и при Клинтоне, и при Обаме, конфликты же были с Бушем и Трампом. Поэтому для Европы все будет хорошо.

Что же касается Китая, тот тут все сложно. Да Россия и Китай сейчас два фактора раздражителя США во внешней политике, однако, в Вашингтоне понимают, что Москва может быть опасной, непредсказуемой, безумной на постсоветском пространстве, но с экономической и геополитической точки зрения она не представляет для них какой-то угрозы. Потому что Россия – это «бензоколонка», а ее внешнеполитическая деятельность ограничивается максимум Сирией или Ливией.

Напротив, Китай является гигантской головной болью, и американская экономика от него зависит. Китай создает интеграционные проекты в Азии, допустим, как зоны свободной торговли и множество других. В Китай инвестировано огромное количество американских инвестиций, сам Китай тоже владеет большими долговыми облигациями США. Поэтому Китай – это не Россия, а это тема для США «экономической холодной войны».

Трампу удалось подписать очень хорошие соглашения с Китаем, и Пекину пришлось пойти на очень большие уступки. Это было колоссальной победой Трампа, о которой никто сейчас не помнит. Но эти условия Китай не выполнил, и сейчас перед демократами стоит выбор возвращаться к этим соглашениям или начинать новые. Поэтому с Китаем все будет очень сложно, и тут еще предстоит посмотреть на подход демократической партии, какой стиль они выберут.

-Какие отношения будут развиваться у Байдена с эрдогановской Турцией?

-Сейчас для США главный вопрос – это пандемия и что с ней делать. Отношения с Турцией, Россией, Китаем и ЕС — это все будет развиваться исходя от того, с чего эти страны начнут общение с новой администрацией. Если они не поздравят его в январе, то понятное дело, что это плохое начало. Поэтому тут варианты могут быть разными. К примеру, Эрдоган может сказать, что российские С-400 показали себя плохо в карабахской войне, разобрать их на металлолом и отправить в США для изучения. Это один вариант развития ситуации. Если же будет антиамериканская риторика присутствовать, то будут другие отношения.

Мы недооцениваем реактивность американской внешней политики. Мы думаем, у них есть уже готовый рецепт на все, и они будут по нему действовать. Никакого рецепта нет, и американская внешняя политика будет делиться на раздражителей и на сигналы, которые будут идти из внешнего мира в направлении Америки, а какими они будут, мы увидим.

-Как будет обстоять дело с будущим НАТО? Трамп, по сути, своими действиями разрушал эту организацию желая поднять ставку с 2% ВВП до 4%. Какое видение у Байдена в отношении НАТО?

-НАТО – это залог всей безопасности западного мира. Да, Трамп желал, чтобы эти страны платили, потому что эта организация обеспечивает интересы и ЕС, и США. Трамп хотел, чтобы расходы этой организации распределялись равномерно. Что же касается Байдена, то я не думаю, что он изменит существующее положение.

-Какая экономическая повестка у байденовских США?

-Байденовская экономическая повестка в отличие от трамповской будет открытой экономической кооперации между разными странами и центрами. Они попытаются восстановить то, что разрушил Трамп, к примеру, транстихоокеанское партнерство, будет сближение с Европой с точки зрения торговых отношений, будет возвращение к парижскому соглашению по климату. Поэтому я считаю, что Байден будет приверженцем мультиполярности.

С другой стороны, что касается энергетической сферы, то тут возможностей меньше, чем кажется. Потому что рост добычи американской нефти был запущен при Обаме, при Трампе он ускорился, теперь если Байден начнет вводить какие-то ограничения по добычи, то они будут касаться только новых месторождений. Поэтому я не думаю, что если Байден начнет вводить ограничения, это как-то повлияет на цены на нефть.

Нужно также сказать, что если даже эпидемия будет побеждена, то я не ожидаю спроса. Потому что как будет расти спрос, сразу же будет расти добыча в США, поэтому цены на нефть будут такими же, волатильность будет такой же. Постепенно страны с высокой себестоимостью добычи будут сдавать свои позиции тем, у кого добыча низкая. Поэтому я в сфере энергетике особых изменений не жду.

-Ожидаете ли вы возвращение к иранской «ядерной сделке», которая была подписан при Обаме?

-Байден будет менее антииранским в отличие от США. Однако многое будет зависеть от самого Ирана, потому что он сложный переговорщик. Думаю, администрация Байдена сделает какие-то попытки решить иранскую проблему, но результаты предсказать сегодня невозможно.