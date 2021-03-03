Владимир Жириновский: бесславный финал политика и шоумена

Лидер Либерально-демократической партии РФ, депутат Госдумы Владимир Жириновский написал заявление об освобождении со всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года – в день его 90-летия. Об этом политик заявил в интервью радио «Говорит Москва». В этом заявлении — весь Жириновский. Он умудрился сделать шоу даже из вопроса собственного ухода с поста главы ЛДПР. Ведь еще неизвестно, доживет ли Жириновский до столь почтенного возраста.

Да и вообще неизвестно, что будет в 2036 году с Россией и с миром. Зато, здесь и сейчас мы имеем новое внимание к лидеру ЛДПР. Кстати, партия эта была создана композитором-песенником Владимиром Богачевым. Это очень занимательная история, дающая полное представление о том, кем в реальности является Владимир Вольфович. Дело было так. Летом—осенью 1989 года вокруг Владимира Богачева сложилась инициативная группа под названием «Либерально-демократическая партия». В какой-то момент к Богачёву присоединился Владимир Жириновский. На Учредительном съезде 31 марта 1990 года группа Богачева-Жириновского стала называться Либерально-демократической партией Советского Союза (ЛДПСС). Владимир Богачёв стал главным координатором Либерально-демократической партии Советского Союза.

Но уже 6 октября 1990 года по инициативе Богачёва в Москве состоялся II чрезвычайный съезд ЛДПСС, исключивший из партии ее лидера Владимира Жириновского за сотрудничество с органами госбезопасности. Съезд также заявил об изменении политического курса партии: отказе от «центристской» линии и переходе в оппозицию к КПСС. Через два дня Богачев и его сторонники были исключены из партии самим Жириновским. В 1992 году партия была переименована в Либерально-демократическую партию России. И с тех пор ее бессменно возглавляет именно Владимир Вольфович.

Вне всякого сомнения, это очень яркий политик современного типа. Еще задолго до того, как в большую политику в разных странах пришли персонажи из шоу-бизнеса, он занял нишу самого артистичного, любящего скандальные шаги и заявления политического деятеля. Бесспорно, Жириновский является интеллектуалом. Но его трагедия состоит в том, что он не сумел подготовить после себя преемника. Его старший сын Игорь Лебедев является депутатом Государственной думы с 2000 года. Он занимал пост руководителя думской фракции ЛДПР, заместителя председателя Государственной думы. До избрания в Думу работал в Министерстве труда и социального развития РФ на должности советника министра Сергея Калашникова. Но очевидно, что все это заслуга В.Жириновского, из уважения к которому продвигается И.Лебедев. Без такой «крыши», как папа, Лебедев никому не будет интересен.

При этом, еще действующий политик В.Жириновский, умудрился оставить о себе, мягко говоря, не самые лестные воспоминания. В том числе и в России. «Ельцин тупой не только потому, что строитель. Урал, Урал, Урал, Урал. Там огромное количество залежей. Там огромное магнитное поле. Там вообще тупое население. Там дебилы живут. От Перми до Екатеринбурга — это население дебильное. Оно, может быть, здоровое, но если взять его по интеллекту — он тупой, до упора… Я 40 лет езжу по стране. Более тупого населения, чем на Урале, нет», — заявил лидер ЛДПР.

Ясное дело, что политик, выдающий такие оценки своим согражданам, был еще более жестким в заявлениях, касающихся жителей других стран. После оскорбительного высказывания в адрес казахского народа в 2005 году прокуратура Казахстана объявила Жириновского персоной нон грата в этой стране. А 15 мая 2013 года парламент Киргизии принял решение признать Жириновского персоной нон грата. Повод — его заявление о том, что в счёт погашения долга Киргизия могла бы отдать России озеро Иссык-Куль. Позднее в заявлении МИД Киргизии было отмечено, что Жириновский неоднократно допускал неприемлемые высказывания, оскорбляющие национальные чувства киргизского народа.

Не раз Жириновский позволял себе оскорбительные заявления и в адрес Азербайджана и Турции. Что случилось с ним в молодости, в период пребывания в Турции, сам Владимир Вольфович не объясняет. Но, если в отношении Азербайджана после посещения Баку он резко сменил заявления с исключительно критических на объективные и даже хвалебные, то от озвучивания критики в адрес Турции он никак не откажется.

При этом, что самое интересное, Жириновский умудрился превратиться в недруга Армении. А ведь были времена, когда он что-то лепетал про важность «возврата Армении горы Арарат», участвовал в мероприятиях, которые устраивали российские миллиардеры армянского происхождения. Сейчас он говорит то, что страшно возмущает армянское общество. Лидер ЛДПР в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Армения должна войти в состав России и получить статус Ереванской губернии. «Если не хотят, пусть остаются, но мы ни одного солдата больше туда не направим, ни одного снаряда, никакой помощи не будем оказывать», — заявил Жириновский. Он добавил, что на Кавказе Армении противостоят Турция и Азербайджан, а их может поддержать армия США. «Поэтому у Еревана одна надежда — на Москву», — подчеркнул Жириновский.

Оставим в стороне вопрос географии — Армения не имеет общих границ с Россией и «присоединить» РА к РФ представляется задачей весьма и весьма сложной. При этом, есть уже реакция издания «Арменианрепорт» на заявления лидера ЛДПР. В статье под названием «Жириновский — персона нон-грата в Армении» говорилось не только про лидера ЛДПР.

«Сейчас мы все видим, сколь активно Россия пытается сместить законно избранного, имеющего самый высокий рейтинг несмотря ни на что премьер-министра Никола Пашиняна. Стреляют изо всех орудий. Причина очевидна. Пашинян влез в давно очерченную коррупционную схему, когда Россия продала или передавала нам совершенно бесполезное, некачественное оружие», — утверждает автор текста в данном СМИ.

Одно это дает понимание того, каковы реальные умонастроения граждан РА. И антироссийские публикации, как и антироссийские высказывания политиков — привычное дело в РА. Что до самого Жириновского, то ему хотят запретить въезд в Армению. «Считаю, что своими нынешними и многими предыдущими заявлениями лидер ЛДПР оскорбил Армению, наш народ. Соответственно, он также должен быть объявлен в Армении персоной нон-грата. Пора уже показывать зубы кремлевским прихвостням», — пишет автор текста в «Арменианрепорт». Чем все это закончится? Сложно сказать. Но то, что Жириновский уйдет, оставив о себе недобрую память в большом количестве государств, это очевидно.