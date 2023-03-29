Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность принять в стране председателя КНР Си Цзиньпина.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом лидер Украины сказал в интервью агентству Associated Press, опубликованном в среду.

«Мы готовы видеть его здесь…Я хочу поговорить с ним. <…> Но за весь этот год, больше одного года, у меня не было контактов [с Си Цзиньпином]»,- сказал он.

По информации агентства, Владимир Зеленский уже отправил приглашение Си Цзиньпину.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что разговор лидеров двух стран планируется, но в его организации имеются определенные сложности. Украинская сторона утверждает, что такая ситуация сложилась из-за позиции Китая. Вскоре официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские власти пока не могут предоставить какую-либо информацию о возможном телефонном разговоре Си Цзиньпина с Зеленским.