Вкусно, патриотично, музыкально и с большим размахом отметили День Победы кулинары – любители из сообщества Azeri Home Chef во главе с Фахрандой Гасанзаде. Фестиваль «Вкус Победы» (Zəfər Dadı) был организован в центре Баку, в парке Сахиль, и посетить его могли все желающие бакинцы и гости столицы.

Перед участниками кулинарного конкурса была поставлена непростая задача — приготовить блюдо, символизирующее победу.

«Никаких ограничений, участники могли приготовить любое блюдо, десерт или салат», — говорит # Ф.Гасанзаде. Во время войны эта хрупкая инициативная девушка несколько раз выезжала на линию фронта, лично доставляя солдатам домашнюю выпечку от «азерихомовцев». Женский состав Azeri Home Chef готовил для солдат в режиме нон-стоп. Больше всего на фронт было отправлено кяты – самой вкусной, ароматной, карабахской. В каждый пакетик вместе с выпечкой эти мужественные девушки клали записку со словами поддержки и благодарности в адрес защитников Родины:

«Эти дни нам не забыть никогда. Собирались группами, каждый день думая, чем еще порадовать наших солдат, что бы такое вкусненькое приготовить для них», — вспоминает участница фестиваля и активист сообщества Azeri Home Chef Маргарита Гунько. Говорит, что вкус победы отныне ассоциируется у нее с карабахской кятой.

«Вопрос о том, что приготовить на конкурс даже не стоял, я с первой минуты знала, что буду готовить кяту. До сих пор, когда с девочками вспоминаем, как пекли и отправляли выпечку на фронт, на глазах выступают слезы… Столько переживаний, тревоги и в конце – радость победы, которая несравнима ни с чем», — говорит Гунько в интервью #.

Тарана Алекберова испекла на конкурс торт, украшенный множественной символикой. Признается, что этот фестиваль для нее самый трогательный.

Марья Мамедова приготовила на фестиваль национальные сладости – печенье курабье и выпечку в форме персиков. Мечтает о том, чтобы вторую годовщину деокупации Азербайджана отмечали в Шуше:

«Там дом моего деда. Накануне самого светлого и радостного дня в жизни нашего народа – освобождении города Шуша, мне приснился сон, что дедушка ведет меня за руку в этот дом. Какова была радость, когда я узнала, что этот дом цел и невредим. Собираюсь с семьей отправиться туда в ближайшем будущем», — говорит Марьям.

Победительницей кулинарного конкурса «Вкус Победы» стала Ирада Мирджавадова, которая покорила членов жюри своим оригинальным решением. На конкурсный стол Ирада выставила выпечку в форме ключа:

«Это ключ от крепости города Шуша. Вкус победы для меня ассоциируется исключительно с этим городом. Так как я придерживаюсь правильного и здорового питания, то и ключ у меня приготовлен исключительно из полезных продуктов», — рассказала # победительница.

Второе место жюри отдает 10-летнему Амалю Ахмедулину, который потратил пять часов времени для того, чтобы собственноручно украсить испеченный мамой торт танками, флагами и цветком хары бюльбюль . Амаль не понаслышке знает, что такое патриотизм. В свои юные годы он совершает самые настоящие, взрослые поступки, которые вызывают чувство гордости за подрастающее поколение. Во время войны Амаль попросил папу отвезти его в центр Асан, где мальчик лично передал свои сбережение из копилки в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

В рамках фестиваля состоялся большой праздничный концерт, программу которого составила продюсер Саида Зохрабова. В интервью # она рассказала, что все артисты с большой радостью и воодушевлением восприняли предложение организаторов выйти на сцену и порадовать своим творчеством гостей, в числе которых было около 80 ветеранов Карабахской войны.

Одним из самых ярких моментов концерта стал выход на сцену гармониста Азизбека Мурадова, героя, участника 44-дневной войны в Карабахе, отправившегося на фронт добровольцем. До того, как встать на защиту Родины, Азизбек учился в Бакинском музыкальном колледже имени Асафа Зейналлы. Во время отечественной войны, после освобождения города Шуша он стал первым азербайджанцем, кто исполнил в нашей культурной столице «Карабах шикестеси» на гармони, найденной в одном из домов. Этот ролик покорил миллионы пользователей соцсетей, как и тот, где Азизбек играет для своих военных товарищей на пианино знаменитую композицию İncə bellim.

«После возвращения домой, я получаю столько внимания от людей, даже незнакомых, что это невозможно передать никаким словами», — говорит Азизбек в интервью #.

Для ветеранов на фестивале был накрыт праздничный стол. Кондитер Алия Агаева приготовила отдельный сюрприз для героев, угостив их своей фирменной выпечкой.

Компания Maxprint на своем стенде предлагала всем желающим футболки с патриотическими надписями, ставшими крылатыми фразами во время освободительной операции в Карабахе.

Ветеранам футболки были преподнесены в качестве подарков.

Фестиваль «Вкус Победы» подержали многочисленные спонсоры, а также депутат Нигяр Арпадараи, Центр мугама, и мн.др.