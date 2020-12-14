Вкус патриотизма: в Баку наградили авторов лучших блюд карабахской кухни

Вдохновившись доблестной победой азербайджанской армии в освободительной войне, местные кулинары – любители сразились в конкурсе гастрономических изысков, посвященных карабахской кухне.

Организатором конкурса под названием Karabakh Food Week стала создатель бренда и группы Azeri Home Chef, совладелица НПО «В поддержку развития туризма и национальной кухни», основатель event-агентства ArtiShok Фахранда Гасанзаде.

Проект поддержали ресторан SHUR, магазины Evimiz, Villeroy & Boch Baku и Kontakt Home, поэтому ни один участник не остался без подарков и приятных сюрпризов. Вдобавок ко всему шеф -повар ресторана Shur и главный член жюри Афган Ханкишиев угощал всех гостей и конкурсантов вкуснейшими и разнообразными блюдами карабахской кухни.

«Спасибо моим любимым кулинарам за их душевность и страсть к готовке», — поблагодарила участников Ф.Гасанзаде, отметив, что в конкурсе участвовало 369 работ. Она также сообщила, что из – за ужесточения карантина итоги конкурса пришлось подвести чуть ранее запланированного срока.

Отметим, что конкурс проводился на просторах популярнейшей Facebook группы Azeri Home Chef, где участники на протяжении определенного времени выставляли свои конкурсные блюда, делились рецептами и особенностями приготовления.

По итогам голосования жюри объявило лучшую пятерку участников. В нее вошли – Улькер Мирзорева, Гюнай Ализаде, Гюляр Гусейнова, Рубаба Гамзаева и Инчи Исаева. Победители получили купоны на посещение ресторана SHUR и многочисленные подарки. Помимо основной пятерки авторов лучших блюд, спонсоры выбрали дополнительных победителей, которыми стали Эльхан Нагиев, Кямаля Дадашева, Марьям Мелик-Еганова, Гюнай Гусейнли и Гюльнара Мехтиева – Хананаева. Специальный приз получила участник Ирада Мехдиева за интересные и поучительные посты о Карабахе.

Организаторы подчеркнули, что церемония награждения состоялась с соблюдением всех норм карантина.

В интервью # Фахранда Гасанзаде рассказала, что конкурс запомнился интересными и яркими моментами, но главное – знакомством с большим количеством блюд богатейшей карабахской кухни:

«Это было незабываемо, мы учились друг у друга особенностям и тонкостям приготовления того или иного блюда, узнавали новые рецепты. Приятно, что в числе победителей оказались и новички нашей группы. В целом все победители заслуживают отдельного внимания», — подчеркнула она.

Самым трогательным моментом церемонии награждения, по признанию Ф.Гасанзаде, стала речь участников конкурса. Выступающие отметили заслуги Фахранды Гасанзаде не только в развитии и пропаганде национальной кухни, но и рассказали о миссии добра, которую она мужественно и с достоинством вела на протяжении всей войны, посещая со своими единомышленниками самые горячие точки с благотворительными акциями.

«Особенно меня растрогало выступление Эльхана Нагиева и Гюнай Гусейнли. Я еле сдерживала слезы, настолько эмоциональной была их речь. Мы все испытали большое счастье, это, безусловно, было особенное мероприятие», — поделилась организатор своими впечатлениями.

По словам Гасанзаде, все участники являются кулинарами – любителями, которые, однако, дадут сто очков вперед некоторым профессионалам.

Впереди участников группы ждут новые конкурсы, которые Фахранда Гасанзаде и другие активисты Azeri Home Chef проводят на постоянной основе.