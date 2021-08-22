Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду не попал в стартовый состав «Ювентуса» на игру первого тура чемпионата Италии против «Удинезе». По данным СМИ, Криштиану рассчитывает покинуть команду в это трансферное окно.

«Не нужно искать сенсаций там, где их нет. [Не ставить Роналду в старте] это был наш совместный выбор с игроком, ведь в начале сезона кондиции не всегда идеальны. Остается ли Роналду в «Ювентусе»? Да, совершенно точно», — приводит слова Недведа DAZN.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 132 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 911 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).