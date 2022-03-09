Вице-президент США Камала Харрис в ходе своей поездки в Европу на этой неделе посетит Польшу и Румынию, где встретится с президентами этих стран. Кроме того, в Варшаве она проведет двустороннюю встречу с премьером Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщил во вторник на специальном брифинге представитель администрации США.

По его словам, в четверг у Харрис в Варшаве запланированы три встречи — с президентом страны Анджеем Дудой и премьером Матеушем Моравецким, также в польской столице она встретится с Трюдо, который тоже будет там в этот момент. Помимо этого, в пятницу у нее запланирована встреча с сотрудниками посольства США на Украине, которые были эвакуированы ранее в Польшу, а также с беженцами с Украины.

Из Варшавы Харрис отправится в Бухарест, где проведет двустороннюю встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, а также встретится с сотрудниками американского посольства в стране. В ходе своей поездки вице-президент в числе прочего планирует обсудить ситуацию вокруг Украины и поддержку Соединенными Штатами стран, которые принимают украинских беженцев.