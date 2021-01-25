Вице-президент Ирана считает, что санкции против Тегерана отменят в ближайшее время

Санкции США в отношении иранской стороны должны быть отменены в ближайшее время. Такое мнение выразил в воскресенье первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

«Мне кажется, что мы переживаем последние дни санкций», — цитирует его пресс-служба правительства страны. Джахангири добавил, что «иранский народ впереди ожидают хорошие дни».

По словам первого вице-президента, «из-за санкций валютные поступления страны сократились на $100 млрд».

Кроме того, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил, что Тегеран готов к обмену заключенными с США. «Как говорил ранее министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, мы готовы к обмену заключенными с Вашингтоном», — отметил он.