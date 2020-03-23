Вице-премьер Испании попала в больницу с подозрением на COVID-19

Первый замглавы правительства Испании Кармен Кальво срочно была доставлена в одну из больниц Мадрида с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства страны.

Согласно сообщениям кабмина, в настоящее время вице-премьеру оказывается вся необходимая помощь. Результаты теста на коронавирус пока неизвестны.

Ранее инфекцию обнаружили у двух членов правительства Испании. На карантине также находится королева Летисия, которая потенциально могла контактировать с зараженными на одном из государственных мероприятий.

На сегодняшний день Испания находится на втором месте в Европе по числу зараженных COVID-19 после Италии. На 23 марта выявлено более 33 тысяч случаев заражения, скончались 2182 человека.