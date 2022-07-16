В субботу, 16 июля, офицер Военно-морских сил иранской армии вице-адмирал Бейталех Девсалар погиб при выполнении служебного задания.

Похороны военного состоятся в воскресенье, сообщает агентство Fars. Как именно погиб иранский офицер, неясно.

Израильские СМИ обратили внимание на тот факт, что в отличие от прошлых случаев внезапной смерти офицеров иранской армии на этот раз Иран не стал обвинять Израиль.

Стоит отметить, что гибель Девсалара стала одной из нескольких загадочных смертей высокопоставленных иранских военных за последние месяцы.