Вирус опустошил гостиницы и снизил доходы отельеров

О том, что карантинные меры правительства нанесли удар по гостиничному бизнесу, говорилось много. Какой урон понес этот бизнес от пандемии, выяснилось по результатам опубликованных накануне данных официальной статистики.

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I –ом полугодии текущего года составили 72 млн манатов ($42,4 млн). Это на 61,6% меньше показателя за январь-июнь минувшего года, сообщили # в Госкомстате. К этому стоит добавить, что ранее ущерб упомянутой сферы оценивали в 48% и эти цифры вызвали скепсис у специалистов.

Говоря о плачевном состоянии туризма в карантин председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Самир Дюбенди сообщил местным СМИ, что 48% потерь, указанные в официальных заявлениях, не соответствуют действительности, поскольку отрасль не работает, и реальные цифры должны быть больше. Но это полбеды, поскольку по линии Фонда поддержки предпринимательства разработаны механизмы кредитования бизнеса, однако несмотря на тяжелую ситуацию в индустрии гостеприимства, пока еще нет специального пакета для бизнеса, занятого в туристической сфере.

Текущий кризис больно ударил по гостиничному рынку. И если в первом квартале, согласно официальной статистике, отрасль еще держалась, во втором квартале этого года доходы гостиниц составили всего 12 млн манатов. В структуре доходов 58,7% доходов за первое полугодие были получены от сдачи номеров, 28,6% — продажи напитков и продуктов питания, 3,3% — оказания лечебных и оздоровительных услуг, 9,4% доходов приходятся на прочие услуги, говорится в сводках Госкомстата. Серьезно сократилось количество ночевок в гостиницах.

Согласно статистическим данным, количество ночевок в гостиницах уменьшилось на 55,9%. Количество ночевок в первом квартале составило 585,9 тыс. При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку – 58,8%. В Гусарах этот показатель составил 8%, Габале – 8,1%, Нафталане – 4,2%, Губе –4,7%, Нахчыванской Автономной Республике – 3,1%, Лянкяране – 1,7%, Шабране — 1,4%, Мингячевире – 1,1%, в Гяндже — 0,8%, в других районах – 8,1%. Еще в марте сообщалось, что местному рынку гостиничных услуг предстоит очень сложный период и колоссальные потери из-за пандемии коронавируса и закрытия границ. По оценке экспертов, из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 и отсутствия иностранных туристов многие объекты гостиничной инфраструктуры могут прекратить работу, а хуже всего придется субъектам малого гостиничного бизнеса, не имеющим финансового «жирка».

Ведь эта сфера напрямую зависит от притока иностранных гостей и от проведения международных мероприятий. Эксперты говорят, что ситуация складывается критическая. На это указывает спад статистики ночевок, совершенных иностранными гражданами. Согласно последним данным, 340,8 тыс. (спад на 64,3%) или 58,2% всех ночевок были совершены иностранными гражданами или лицами без гражданства. Из них 15,6% приходится на туристов из России, 11,2% — ОАЭ, 11,2% — Саудовской Аравии, 6,8% — Турции, 6,4% — Индии, 5% — Кувейта, 5,3% — Великобритании, 3,3% — Ирана, 2,9% — Израиля, 2,2% — США, 1,8% — Катара, 1,7% — Ирака, 1,5% — Пакистана, 1,5% — Казахстана, 1,6% — Германии, 1,2% — Италии, 1% — Грузии, 0,9% — Бахрейна, остальные 17,7% – прочих стран.

«Негативное воздействия пандемии Covid-19 мы не отрицаем. Понятно, что отелям в такой ситуации могут грозить серьезные убытки», — сообщил # завкафедрой гостиничного и ресторанного бизнеса Азербайджанского университета туризма и менеджмента профессор Новруз Гулиев. После отмены ограничений по пересечению границы весьма сомнительно, что традиционные туристические потоки возобновятся сразу. Несомненно, кризис влияет на потребительские привычки людей. Поэтому вполне вероятно, что в трудные времена люди будут экономить на поездках за границу. Таким образом приведенные в анализе цифры — это только начало. Возможно, еще одним ударом по гостиничной сфере станет падение внутреннего туризма.

О том, что пандемия COVID-19 привела к значительному падению оборотов отельеров, говорит уровень использования единовременной вместимости гостиниц Азербайджана.

По данным статистики, за шесть месяцев текущего года средний уровень загрузки отелей по республике составил 7,6% против 21,6% за январь-июнь прошлого года, в том числе по Нафталану – 21,7%, Бейлагану – 21,8%, Гусару – 13,6%, Шабрану – 12,8%, Губе – 11,8%, Баку – 11,4%, Нахчыванской Автономной Республике – 8,3%. Снижение загрузки привело к резкому снижению доходов отельеров.

В Госкомстате отмечают, что спад по всем показателям вызван пандемией коронавируса, которая оказала значительное негативное влияние на туристическую индустрию по всему миру. Из-за пандемии часть взятых на карантин лиц были размещены в гостиницах города Баку и регионов. Их содержание и питание финансируется государством. Однако правительство не предоставляет информацию об их численности, а также расходах на проживание и питание в гостиничных заведениях.