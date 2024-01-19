Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 15,75% до 15,25% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором плюс/минус 1 процентный пункт», — говорится в сообщении.

24 ноября прошлого года Нацбанк снизил базовую ставку с 16% до 15,75% годовых.

При этом годовая инфляция в декабре 2023 года снизилась до 9,8%, что соответствует прогнозу Нацбанка. «Замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением мировых цен на продовольствие и издержек производства, антиинфляционными мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года. Месячная инфляция составила 0,8%, сложившись несколько выше своих среднеисторических значений (0,7%)», — пояснили в пресс-службе.

Согласно ее данным, последующие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. «Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Национальный банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным», — отметил регулятор.

Очередное плановое решение Национального банка по базовой ставке будет объявлено 23 февраля.