Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) снизило учетную ставку на 0,5 процентных пункта — с 8,5% до 8%.

Об этом сообщает # со ссылкой на ЦБА.

При этом верхний предел процентного коридора снижен с 9,5% до 9%, нижний предел — на 0,5 процентных пункта — с 7% до 6,5%.

В ЦБА заявили, что решение принято с учетом нахождения фактической и прогнозируемой инфляции в целевом диапазоне (4±2%), стабилизации инфляционных ожиданий, а также избытка предложения на валютном рынке, и вступает в силу с завтрашнего дня.