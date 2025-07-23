Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентных пункта — с 7,25% до 7%.

Об этом сообщает # со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, нижний предел процентного коридора снижен с 6,25% до 6%, а верхний предел — с 8,25% до 8%.

Данное решение вступает в силу с 24 июля.

«Решение принято с учетом соответствия фактической инфляции траектории прогнозной инфляции и ее сравнения с целевым показателем (4±2%), последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, продолжающейся стабильности на валютном рынке, а также трансмиссии решений денежно-кредитной политики», — заявили в ЦБА.

Следующее заседание правление ЦБА по вопросу учетной ставки пройдет 10 сентября.