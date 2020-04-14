Виртуальный КВН продолжается или как шутить, не нарушая карантин

Победителем фестиваля виртуального сезона КВН стала команда «Paxlava Team». Сезон продолжается, и у всех участников, а это – 7 команд, есть шанс проявить себя в дальнейшей онлайн борьбе, — сообщили «Зеркало» в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

Тема очередного виртуального тура — «Online Tehsil». Команды должны снять одноминутные смешные ролики на данную тематику, не нарушая при этом режим карантина. Видеоролики размещаются на официальной странице Азербайджанского клуба веселых и находчивых в соцсети Instagram:

Победителем этапа становится команда, собравшая наибольшее количество лайков. При этом, также будет учитываться мнение жюри.

Виртуальный сезон проходит по аналогии с оригинальным, и конечным виртуальным пунктом для команд станет финальный поединок.

Виртуальный сезон КВН – новый проект Азербайджанского клуба веселых находчивых, был создан в рамках инициативы Министерства культуры «Evdə qal, evdə yarat».

В сезоне участвуют 7 команд — Park Cinema, Yeddi Gözəl, (Бакинская Музыкальная Академия), Baksovet Uşaqları (Азербайджанский Государственный Экономический Университет), Ən Salamat (Азербайджанская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта), Genesis (Азербайджанский Технический Университет), Bir Show (организация Bir könüllü) и Paxlava Team (Сборная азербайджанцев России).

В жюри виртуального сезона вошли Рашад Азизов — руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых, Вадо Коровин — чемпион ХХ века в составе команды КВН «Парни из Баку», Роза Зергерли — известная певица, актриса и ведущая.

Виртуальный сезон КВН проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Видео Paxlava Team, с которым команда победила в фестивале сезона можно посмотреть здесь: