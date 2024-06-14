Шутить в отношении Бога нормально. Если шутка не является оскорбительной, это не богохульство. Об этом заявил Папа Римский Франциск в пятницу на специальной аудиенции с участием около 100 комиков, актеров и писателей со всего мира, пишет Reuters.

«Можем ли мы также смеяться над Богом? Конечно, это не богохульство, мы можем, так же как мы играем и шутим над людьми, которых мы любим. Юмор не оскорбляет и не унижает людей за их недостатки», — сказал Франциск.

Как отмечает Reuters, Понтифик сделал это замечание после того, как попал под критику и извинился за недавнее использование оскорбительных слов в отношении геев.

«То, что я сейчас говорю, не является ересью: когда вам удается вытянуть сознательную улыбку из уст хотя бы одного зрителя, вы также заставляете Бога улыбаться», — сказал Франциск.