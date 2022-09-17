Винисиус Жуниор отреагировал на критику за танцы и сравнения с обезьяной.

«Пока цвету кожи будут придавать больше значения, чем блеску глаз, война будет продолжаться. У меня на теле есть тату с этой фразой, я постоянно держу ее в голове. Я стараюсь жить, основываясь на таком принципе, такой философии.

Есть мнение, что счастье [других] раздражает. Счастье успешного чернокожего бразильца в Европе раздражает еще больше. Но мое желание побеждать, мои улыбка и искры в глазах сильнее этого.

Я стал жертвой ксенофобии и расизма, но началось это не вчера. Несколько недель назад мои танцы начали представлять как преступление. Но это не мои танцы. Это танцы Роналдиньо, Неймара, Пакета, Гризманна, Феликса, Куньи… Так танцевали бразильские фанк-исполнители и самбисты, певцы реггетона и американские чернокожие.

Эти танцы прославляют культурное разнообразие мира. Примите это, относитесь с уважением. Я не остановлюсь», – написал Винисиус в инстаграме.

На этой неделе Винисиуса сравнили с обезьяной в программе El Chiringuito за празднование голов танцами. Президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире шоу оскорбил Винисиуса на почве расизма, когда говорил о том, что футболист «Реала» празднует голы танцами.

«Если ты хочешь танцевать самбу, то иди на танцевальную площадку. Здесь ты должен уважать коллег и перестать вести себя как обезьяна», – сказал Браво. (sports.ru)