Литва рассчитывает на то, что к 2026 году на ее территории будет размещена полномасштабная бригада Бундесвера. Об этом во вторник, выступая на открытом общественном форуме по вопросам безопасности, который проводится в рамках проходящего в Вильнюсе саммита НАТО, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Присутствие союзников в странах нашего региона является важным фактором сдерживания. Приветствуем в данном направлении усилия Германии и надеемся, что в 2026 году присутствие в Литве бригады Бундесвера станет фактом», — сказал он.

В конце июня находившийся в Вильнюсе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия после создания необходимой инфраструктуры намерена разместить в Литве на долгосрочную перспективу «мощную бригаду» — дополнительные 4 тыс. военных с целью укрепления восточного фланга НАТО.