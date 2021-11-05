Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора в пятницу сообщил о предъявлении нового обвинения экс-президенту страны Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

«Сообщение о подозрении [предъявление обвинения] направлено по последним известным местам жительства экс-президента [Виктора Януковича]. Также с целью надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту копии письменного сообщения о подозрении вручены его защитникам», — отмечается в сообщении.

По версии следствия, в состав преступной группы входили бывшие чиновники МВД, Службы безопасности (СБУ) и вооруженных сил. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года. Следствие считает, что действия подозреваемых «привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева, в том числе к причинению смерти 67 человек». «Всего от таких действий экс-президента пострадали 887 гражданских лиц и 132 сотрудника правоохранительных органов», — сообщил офис генпрокурора.

Кроме этого, бывшему президенту предъявлено обвинение «в организации террористического акта в отношении демонстрантов, которые 18 февраля 2014 года провели уличное шествие от площади Независимости к зданию Верховной рады в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года. «В результате теракта была причинена смерть четырем лицам и совершены покушения на умышленные убийства 10 человек», — отмечается в сообщении. (ТАСС)