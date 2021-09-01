Тема возможного переселения афганских беженцев в Азербайджан не дает покоя армянской пропаганде. Так, издание «Спутник Армения» опубликовало «аналитическую» статью на эту тему. В этой статье автор ссылается на комического персонажа Давида Бабаяна, который представляется как «глава МИД Арцаха».

Бабаян заявил армянским СМИ, что по «имеющимся разведданным турецкие спецслужбы сейчас работают над тем, чтобы перебросить часть лояльных Анкаре боевиков-исламистов из Афганистана в Азербайджан». Интересно, какими разведданными может располагать Бабаян? Может мы в его лице имеем дело с руководителем эффективной в мировом масштабе разведывательной службы? В то, что говорит этот потешный клоун, наверняка, не верят даже сами армяне.

Но, тем не менее, для автора из «Спутник Армения» Бабаян является надежным источником информации, раз свою статью он формирует на его утверждениях. Для вескости заявлений Бабаяна, в статье также есть ссылка на небезызвестного автора Telegram-канала «War Gonzo» Семена Пегова.

Своей лицемерной ложью и противоречивой информацией Пегов уже стал ненадежным источником для СМИ, но это обстоятельство не мешает «Спутник Армения» ссылаться на него. На днях азербайджанский Telegram-канал «Без масок» сыграл с Пеговым злую шутку, в очередной раз выявив его непрофессионализм.

Получив видео и фотоматериалы из якобы бакинского аэропорта, на которых запечатлены прибывающие афганские беженцы, Пегов растрезвонил о намерении властей Азербайджана заселить на освобожденные от армянской оккупации территории 160 тыс. беженцев из Афганистана. Позднее Пегов удалил эту информацию со своего Telegram-канал, но этот фэйк успели растиражировать некоторые российские СМИ. В связи с этим газета «Московский комсомолец» даже отметила, что «нельзя исключать, что мигрантов из Афганистана могут заселить в Нагорном Карабахе».

В связи с этим автор «Спутник Армения» отмечает, что информация, обнародованная Бабаяном, достойна внимания и нуждается в проверке. Распространяя подобную дезинформацию, провокационного характера, это издание вновь подтверждает, что является рупором армянской пропаганды, не гнушающейся ссылаться на распространителей заведомо ложной информации. Но видимо «Спутник Армения» хочет пробить дно, как это делают много лет другие армянские СМИ.