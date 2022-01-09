Видеоконференция лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предварительно запланирована на понедельник, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства Армении.

«Предварительно заседание ОДКБ запланировано на завтра», — сказал собеседник агентства.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил, что Ереван как председатель организации созывает заседание Совета коллективной безопасности. С таким предложением ранее выступил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.