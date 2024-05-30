Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден проведут двустороннюю встречу 8 июня в ходе визита американского лидера во Францию.

Об этом # передает со ссылкой на ТАСС.

Главными темами дискуссии, как ожидается, станут поддержка Украины, а также укрепление двустороннего сотрудничества в области экономики, освоения космоса и в ядерной сфере.

Отмечается, что это «первый государственный визит» Байдена в качестве президента США во Францию. За два дня до встречи, 6 июня, президент США примет участие в памятной церемонии по случаю высадки союзников в Нормандии, которая пройдет на пляже Омаха.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что Байден посетит Францию в начале июня в связи с 80-й годовщиной высадки союзников в Нормандии. Позже в Белом доме уточнили, что визит американского лидера во Францию продлится с 5 по 9 июня.