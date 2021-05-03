Видеокадры из села Ашагы Сирик Джебраильского района View Larger Image Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Ашагы Сирик Джебраильского района: Редакция| 2021-05-03T11:27:15+04:00 3 мая 2021, 12:46| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Видеокадры из села Сардарлы Физулинского районаВидеокадры из села Икинджи Алыбейли Зангиланского районаВидеокадры из села Алимедетли Агдамского районаВидеокадры из села Агдам Ходжавендского района В рубрике Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Турции Gallery Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Турции 3 мая 2021, 12:29 Сегодня армянский парламент избирает премьера Gallery Сегодня армянский парламент избирает премьера 3 мая 2021, 04:38 Главы МИД G7 впервые за два года проведут очную встречу Gallery Главы МИД G7 впервые за два года проведут очную встречу 3 мая 2021, 03:40 Лидер Ирана назвал слова Зарифа о Сулеймани и России недопустимыми Gallery Лидер Ирана назвал слова Зарифа о Сулеймани и России недопустимыми 2 мая 2021, 23:17 США готовы к переговорам с КНДР по денуклеаризации полуострова Gallery США готовы к переговорам с КНДР по денуклеаризации полуострова 2 мая 2021, 22:43