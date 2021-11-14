В комплексе Landmark, в Sky Bar and Lounge состоялась презентация мурала заслуженного художника Азербайджана Сабины Шихлинской «Ночью город — опрокинутое небо».

Название работы взято из знаменитой цитаты Анны Ахматовой, а окончательно сформировать идею проекта Сабине Шихлинской помогла захватывающая панорама Баку, открывающаяся из окон Sky Bar and Lounge. Новая работа украсит данное заведение, и была выполнена по заказу генерального директора и инвестора комплекса Landmark Эрана Мюдюроглу, с которым Сабину Шихлинскую связывает многолетнее сотрудничество:

«Эран прекрасно разбирается в искусстве, а комплекс Landmark славится своей уникальной коллекцией художественных произведений, в которую входят работы таких знаменитых художников, как Таир Салахов, Тогрул Нариманбеков, Тофик Джавадов, Мусеиб Амиров и др. Это моя вторая работа для данного комплекса, и для меня большая честь, что мои работы являются частью этой замечательной коллекции. Эран верит в меня, дает возможность импровизировать, и понимает мое концептуальное мышление», — рассказывает Шихлинская в интервью #.

Ее новая работа поражает самое богатое воображение –художник создала живописные копии ночных столиц мира. Мурал представляет собой уникальное творение, отображающее вид из космоса таких городов, как Лондон, Иерусалим, Стамбул и Нью-Йорк, причем все в реалистичном варианте.

Работа над этой уникальной картиной заняла 4 месяца. Последние штрихи делались едва ли не до начала презентации. Художник признается, что работала над проектом с большим волнением.

Творчество Сабины Шихлинской отличается многогранностью, новаторством и всегда несет идею в ее лучшем и креативном обрамлении. Эта работа не стала исключением.

Всемирно известный фотограф Реза Дегати признается, что работы Сабины Шихлинской вызывают у него особый интерес:

«Эта работа уникальная, она просто фантастическая! Я давно знаком с Сабиной, слежу за ее творчеством, оно уникальное!», — говорит он журналистам, разглядывая новую работу.

После презентации любоваться муралом смогут посетители Sky Bar and Lounge, а также все ценители современного искусства и почитатели творчества Сабины Шихлинской. При вечернем освещении иллюминация мировых столиц на полотне дополняется вспышками ночных огней Баку, вызывая непередаваемые впечатления.