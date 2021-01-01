Вето Трампа не сработало: Сенат США проголосовал за оборонный бюджет

Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2021 год в размере $740 млрд, несмотря на наложенное президентом Дональдом Трампом вето. Об этом сообщает Reuters.

Документ включает в себя расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Отмечается, что за принятие оборонного бюджета были отданы необходимые две трети голосов еще до завершения голосования.

Ранее законопроект был одобрен Палатой представителей. Обе палаты Конгресса впервые за все время президентства Трампа смогли преодолеть его вето. Таким образом, бюджет считается одобренным.

23 декабря Трамп заблокировал законопроект, заявив, что документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие американских ветеранов и военную историю, а также противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики.