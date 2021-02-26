Вьетнам начал вторую фазу испытаний собственной вакцины от COVID-19

Nanogen Pharmaceutical Biotechnologies – одна из четырех компаний и организаций Вьетнама, разрабатывающих собственные вакцины от коронавирусной инфекции, наряду с Институтом вакцин и медицинской биологии Академии медицинских наук, государственной Компанией по производству вакцин и биоматериалов №1 и Центром иммунизирующих вакцин.(РИА Новости)