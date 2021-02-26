Вьетнам начал вторую фазу испытаний собственной вакцины от COVID-19

Вьетнам приступил в пятницу к осуществлению второй фазы испытаний на добровольцах вакцины от COVID-19 собственного производства, сообщает вьетнамский правительственный интернет-портал со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Вторая фаза испытаний вакцины NanoCovax производства вьетнамской фармацевтической фирмы Nanogen началась в пятницу в военно-медицинской академии министерства обороны Вьетнама, говорится в сообщении.
Nanogen Pharmaceutical Biotechnologies – одна из четырех компаний и организаций Вьетнама, разрабатывающих собственные вакцины от коронавирусной инфекции, наряду с Институтом вакцин и медицинской биологии Академии медицинских наук, государственной Компанией по производству вакцин и биоматериалов №1 и Центром иммунизирующих вакцин.(РИА Новости)
| 2021-02-26T10:32:05+04:00 26 февраля 2021, 12:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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