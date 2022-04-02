Вестминстерский магистратский суд вынесет решение по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 20 апреля, сообщает организация в Twitter.
После этого материалы дела будут переданы на рассмотрение министру внутренних дел Британии Прити Пател.
«Защита Ассанжа направит документы Пател. Крайний срок — 18 мая», — говорится в сообщении WikiLeaks.
Американские власти обвиняют австралийца в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в Соединённые Штаты ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Добавим, в конце марта австралиец заключил в тюрьме брак со своей невестой Стеллой Моррис.(aif.ru)