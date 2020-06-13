Весьма сомнительный индекс

На днях было опубликовано очередное любопытное международное исследование — названы самые безопасные страны мира. Армения занимает в нем 99-ю позицию, Азербайджан – 120-ю. Глобальный индекс миролюбия публикует аналитический центр «Институт экономики и мира». Специалисты составили рейтинг из 163 стран, от самых мирных до наиболее опасных, проанализировав уровень криминала, количество террористических актов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность, число заключенных, количество убийств и общую деятельность правительства.

Самой безопасной страной вновь стала Исландия. На втором месте оказалась Новая Зеландия, а на третьем – Португалия. В первой десятке также оказались Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония, Швейцария.

Армения поднялась на 99-ю позицию, улучшив свои показатели на 15 пунктов. Азербайджан на 120-й позиции, Грузия – 95-й, Турция – на 150-й. Россия вновь оказалась на 154-й позиции, между Суданом и Центрально-Африканской Республикой.

Самой миролюбивой страной из группы постсоветских стран эксперты почему-то признали Казахстан – он занял 70-е место.

Нижние строчки рейтинга занимают Ирак, Сирия и Афганистан.

Global Peace Index разрабатывают социологи и экономисты международной группы экспертов Института экономики и мира. Список составляется ежегодно с 2007 года.

Как говорится, первые и последние в списке нынешнего года никаких сомнений не вызывают – на одном конце Исландия, на другом Афганистан, все понятно. Однако ж, такой момент, как весьма ощутимый разрыв между Азербайджаном и Арменией, не совсем похож на правду. Тут, видимо, сомнения как раз уместны.

Комментируя этот момент # директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов отметил, что в принципе, нет ничего удивительного в том, что наша страна, которая больше 30 лет ведет войну, вооружается, отстреливается, не входит в число лидеров по миролюбию. «Хотя, надо отметить, что положение Азербайджана в рейтинге из года в год улучшается. В 2018 году он занимал 132-е место, в 2019-м — 132-е, в 2020-м — 120-е. Не самое плохое место, даже выше, чем у США, которые сейчас на 121-м месте (и тоже отстают от Армении)», — сказал эксперт.

Безусловно, кажется несправедливым, что Азербайджан, будучи жертвой агрессии со стороны соседней Армении, тем не менее, в этом рейтинге выглядит менее миролюбивым. Но и на это есть объяснение.

По словам Эльдара Зейналова, такое происходит, потому что Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) — это комплексный взгляд, при составлении которого учитываются разные показатели (всего 23). И наличие и масштаб конфликтов — внутренних и международных — лишь одна из групп индикаторов.

«Другая группа индикаторов, характеризующих уровень стабильности и безопасности внутри государства, включает, например, количество заключенных на душу населения, по которому Азербайджан отстает от Армении. Или, например, наличие и степень террористических угроз: Азербайджан с террористами воюет, а Армения — дружит, так что у нас в стране официально есть террористическая угроза, а в Армении — нет.

Если взять третью группу индикаторов, отражающих уровень милитаризации государства, куда входят и доля военных расходов в бюджете, и общий военный потенциал, импорт оружия, суммарное количество вооружения на душу населения, то здесь мы впереди всего Южного Кавказа. Армения меньше тратит на оборону в процентах бюджета и в абсолютных цифрах, но при этом на ее территории две до зубов вооруженные российские военные базы, а неизвестное количество вооружений спрятано на оккупированных Арменией территориях.

Такие моменты не учитываются, и в результате, по «объективным» показателям Армения, ведущая войну, оккупировавшая территории, входящая в военный блок с Россией, Узбекистаном, Беларусью, выглядит более мирной, чем отказавшийся от членства в военных блоках и подвергшийся агрессии Азербайджан. По этой же статистике выходит, что Иран более миролюбивая страна, чем Украина.

Так что ничего удивительного. Прозрачность в статистике нередко подкладывает свинью международному имиджу», — заключил эксперт.