Мы уже начали работу с Ираном и соответствующими структурами этой страны для пресечения массового вещания иранских телеканалов на юге Азербайджана на частоте наших национальных каналов. Я думаю, что реальный эффект мы увидим в ближайшие месяцы.

Об этом в эксклюзивном интервью Report сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

По его словам, это скорее не технический вопрос, а вопрос регулирования: «В соответствии с рекомендациями Международного союза телекоммуникаций (ITU) постоянно проводится работа по координации этих частот».

По словам Р.Набиева, у Азербайджана нет аналогичных проблем с другими соседями: «У нас нет проблем с Россией, Грузией и даже с Туркменистаном и Казахстаном, хотя это прикаспийские страны, граничащие с нами по морю. Мы сталкиваемся лишь с массовым вещанием иранских каналов в нашей южной зоне».