Вертолет ВМС США упал в воду у берегов Сан-Диего в штате Калифорния, проводятся поисково-спасательные работы, об этом сообщается в заявлении Тихоокеанского флота США в Twitter.
Вертолет MH-60S взлетел с борта авианосца Abraham Lincoln и упал в воду приблизительно в 110 километрах от берега.
«Поисково-спасательные операции продолжаются с участием нескольких воздушных и плавсредств береговой охраны и военно-морского флота», — говорится в заявлении.
MH-60S — модификация вертолета SH-60 Seahawk, разработанная для ВМС США, всего на вооружении американских моряков находятся более 500 вертолетов этого типа.