А это уже совсем весело. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил с пакетом предложений по урегулированию приграничного спора с Азербайджаном. Он, как выясняется, жаждет разместить наряду с российскими пограничниками международных наблюдателей от США и Франции. К тому же Пашинян в своем обращении к официальному Баку предложил вернуть подразделения пограничных войск Азербайджана на исходные позиции на приграничном участке Сотк-Кельбаджар и Хознавар.

Напомню прежде, что 27 мая на армяно-азербайджанской границе в Кельбаджарском направлении армянские диверсионные группы пересекли государственную границу Азербайджана и пытались в ночное время провести работы по минированию и осуществить другие провокационные действия. Все это закончилось пленением шестерых армянских военнослужащих — старшего лейтенанта, двух сержантов и трех рядовых. И полетели в РА огромные камни критики в «огород» Пашиняна и его команды. Вот Воваевич и шустрит, предлагая то, что никак невозможно реализовать на практике.

Совершенно очевидно, что и в Баку, и в Москве с порога отметут предложение о размещении американских и французских миротворцев. А этого вполне достаточно, чтобы слова Пашиняна так и остались словами. Так что, придется армянской стороне действовать строго в соответствии с подписанным 10 ноября трехсторонним заявлением. При этом, Пашинян обнажил свое паническое состояние. Потому, что априори можно было просчитать возможную реакцию на его абсурдное предложение.

Оно, кстати, не только абсурдно, но и унизительно для армянской стороны. Потому, что перед нами еще одно яркое доказательство гибели соседнего государства. Вынужден напомнить, что защиту армяно-турецкой и армяно-иранской границы РА осуществляет с помощью российских пограничников. Теперь же, как видим, РА мечтает затащить в регион и американских, а также французских наблюдателей. Так, строго говоря, и до предложения о размещении африканских наблюдателей можно докатиться.

А тем временем, очевидно, что страна, не способная обеспечить защиту и охрану собственных границ своими силами, не может называться суверенной и независимой. Это просто территория с проживающими там людьми, не более. Причем, территория с сокращающимся населением и углубляющимися проблемами. В том числе и в области обеспечения защиты территории под названием РА. Там об этом вовсю кричали и ранее, а после конфликта 27 мая, просто орут. Причем, в весьма комичной манере.

К примеру, забавную запись на своей странице в Facebook сделал бывший премьер-министр Армении Грант Багратян. «Ладно, они шестерых взяли в плен (или похитили). Кто-то из Минобороны ответил? Почему когда эти шестеро прокладывали кабель, рядом не было вооруженного отряда? Почему никого не наказывают? Почему не увольняют министра обороны? Или до войны от Сотка до Шванидзора (Мегри) не было армяно-азербайджанской границы? Почему сейчас не роете траншеи (в дальнейшем мы построим стену, кроме Лачинского участка)? Если сейчас я скажу, что завтра будут новые нападения, то скажите, что я азербайджанцам даю наводку? А может вы задумаетесь над тем, что азербайджанцы нападают, поскольку волей неволей этот недоумок дает им понять, что армянская сторона не будет «защищать границу», фактически говоря: «Милости просим». А та тетя думает только о своем бизнесе?»,- написал он.

Под эпитетом «этот недоумок», понятное дело, имеется в виду Никол Пашинян. При этом, сам Багратян недалеко ушел от Воваевича, в своем понимании реалий. Потому, что совершенно очевидно: что при Пашиняне, что при ком-то ином, Армения обречена на статус регионального лузера с самой слабой и бесперспективной экономикой, непривлекательная для солидных зарубежных инвесторов, с сокращающимся населением и самой слабой армией. И в этих условиях, совершенно не имеет значения, усидит ли в кресле нынешний министр обороны РА или придет кто-то новый.

Впрочем, чушь нес не только Багратян. Общественная организация «Союз офицеров резерва Службы национальной безопасности» распространила очередное заявление, посредством которого пытается понять, «а где наши спецназовцы, красные и черные береты, «китайские ниндзя», которых выводили против мирных демонстрантов, женщин и детей?»

Этот комичный вопрос заставил вспомнить эпизод из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен», где бургомистр разговаривает с главнокомандующим в момент ареста барона. «Где наша гвардия? Гвардия, говорю, где?», -интересуется бургомистр. «Вероятно, обходит с флангов», -отвечает главнокомандующий. «Кого?», -удивляется бургомистр. «Всех!», — слышит он бодрый ответ.

Так вот армянские спецназовцы, красные и черные береты, «китайские ниндзя» тоже, скорее всего, обходят сейчас с флангов. Всех. Встречаться с азербайджанскими военнослужащими им после 44-дневной войны не хочется. И армянские офицеры запаса не могут не знать, почему у них нет такого желания. Проще говоря, людям хочется жить, а не превращаться в очередных жертв бессмысленной и бесконечной глупости тех, кто стоит у руля Армении.