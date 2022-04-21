Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о замене российского триколора на флаг СССР, чтобы «закрепить за Россией принцип правопреемственности Союза на своей территории». Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данные изменения позволят устранить исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства.

«А также (закон) будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволит свободно и открыто выражать чувства гордости за свою страну, любви и уважения к ней, сохранит почитание и память о наших предках — защитников Отечества. России вернется символ славных побед и великой мировой державы», — указано в пояснительной записке.

Одна из авторов инициативы — депутат Анжелика Глазкова пояснила, что в текущей ситуации красное знамя особенно актуально.

«Ту бабушку, которая вышла встречать нацистов с нашим красным флагом, наверно, уже весь мир знает. Именно с этим знаменем мы одержали победу в Великой Отечественной войне. Именно с этим знаменем были все достижения Советского Союза. Поэтому я считаю, что тем более в такое время, когда у нас идет военная операция, эта тема еще более актуальна. Мы видели, как жители ЛНР и ДНР встречали наших военных с красными флагами. Люди хотят вернуться именно в Советский Союз», — заявила она.

Как сообщает EADaily, Кремль обратил внимание на использование советской символики в ходе «специальной военной операции» в Украине, отметив, что, в частности, «Знамя Победы является святыней для многих поколений граждан как в России, так и за ее пределами».

Весьма примечательная инициатива. Попахивает новыми территориальными притязаниями путинского режима к соседним государствам. Типа, флаг СССР всё вывезет, люди радостно побегут за ним, и независимые государства начнут сдаваться. Случайна ли такая инициатива КПРФ в Думе?

Своим мнением по этому вопросу поделились с # известные зарубежные эксперты.

Сергей Жаворонков, сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Инициатива КПРФ не значит ничего, всё что надо российской власти, будет внесено от правящей партии «Единая Россия». Что касается официальной российской пропаганды, то она тоже не ставит официальной целью восстановление СССР. Во всяком случае, сейчас. Может, потом и поставит, но пока нет — пока они не могут даже Украину переварить, и все их силы скованы идеей получить «хоть что-то» к 9 мая.

Дмитрий Некрасов, российский оппозиционер, экономист (Лимасол, Кипр):

— Бред какой-то, ну просто белая горячка. Не надо рассматривать это как какую-то задумку Кремля. Скорее всего, это частная инициатива сумасшедших коммунистов. Я, конечно, ничему уже не удивлюсь, но это довольно сильно, на мой взгляд, противоречит той стилистике, которая господствует в администрации президента и у Путина в голове.

Евген Магда, директор Института мировой политики (Киев):

— Стоит отметить, что Россия проводит концовку весны уже не первый год достаточно активно. Конечно, сейчас особенно усилена война России в Украине и это сказывается на действиях российских политиков. Российские коммунисты завели, что не удивительно, старую песню о главном, о, соответственно, «красном знамени победы», и в их действиях есть определенная логика, которая, можно сказать, вписывается в российскую государственную политику.

Если мы внимательно посмотрим на парадную символику российской армии, то там сочетаются элементы императорской, белой армии и элементы армии красной. То есть, подобная шизофрения в символике подталкивает коммунистов к тому, чтобы делать такие заявления. Тем более накануне Дня победы над нацизмом, который Россия традиционно использует в собственных идеологических целях и делает это достаточно активно. Но тут есть еще интересный момент: дивизия, знамя которой в 1945 году стало знаменем победы, сегодня воюет в Украине, в Мариуполе. И там был убит ее командир, генерал Олег Митяев. Но это так, к сведению.

Я думаю, что эта инициатива, безусловно, ничего РФ не даст, потому что российская власть может предлагать что угодно и как угодно, но это не означает, что она будет плясать под дудку коммунистов. Коммунисты получат свои дивиденды с прицелом и на первомай, и на день победы, безусловно. А вот что получат в итоге сами россияне? Скорее всего они получат усилия по штурму Мариуполя или его полному уничтожению – тут пока есть некоторые разногласия.

Я думаю, что российская власть сегодня куда более озабочена не тем, какой будет символика 9 мая, а тем, что надо объяснять так или иначе своим гражданам, куда деваются тысячи убитых, надо закрывать рты тысячам раненых, которые вернулись из Украины, ну и вообще, показывать какие-то успехи более очевидные, чем это кажется на первый взгляд. Со всем этим у Кремля есть заметная проблема.