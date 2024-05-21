Акции «Газпрома» обвалились на Московской бирже вечером в понедельник после того, как стало известно, что компания не будет выплачивать дивиденды по итогам работы в 2023 году.

Котировки «Газпрома» просели прочти на 6% и падали до отметки 145,03 рубля — самой низкой с октября 2023 года. На фоне решения правительства РФ — крупнейшего акционера газовой монополии — подготовить директиву об отказе от выплат капитализация «Газпрома» чуть больше чем за час сократилась на 144 млрд рублей, или почти $1,6 млрд.

Платить дивиденды «Газпрому» де-факто нечем: прошлый год впервые за 25 лет компания завершила с чистым убытком, а его размер — 629 млрд рублей — стал рекордным за три десятилетия ее истории. После потери европейского рынка экспорт «Газпрома» откатился на уровни 1985 года (69 млрд кубометров), а относительно довоенных уровней схлопнулся втрое. Не имея возможности продавать газ, «Газпром» был вынужден замораживать скважины и за два года потерял четверть добычи, объем которой в прошлом году стал минимальным в его истории.

Проиграв газовую войну с Европой, президент РФ Владимир Путин рассчитывает на Китай, предлагая ему в дополнение к трубопроводу «Сила Сибири» построить второй — «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров.

Но добиться одобрения от Пекина Путину не удается, несмотря на заверения в «дружбе» и «стратегическом» партнерстве «без границ». Состоявшийся на прошлой неделе государственный визит российского президента в Китай оказался бессилен исправить ситуацию. Путин не получил нового контракта, а Си Цзиньпин ни разу не упомянул российский газ в официальных комментариях.

Даже если «Газпрому» удастся договориться с КНР о новой трубе, это только ухудшит его финансовое положение, пишут аналитики MMI. Пекин не желает вкладывать ни юаня в проект, предлагая России самостоятельно оплатить многомиллиардный счет за стройку. Дивидендов у «Газпрома» «не будет много-много лет», предупреждает MMI: компании не хватает операционного денежного потока, чтобы покрывать расходы на инвестиции, а долговая нагрузка стремительно растет. Чистый, то есть не покрытый денежным резервами, долг «Газпрома» достиг 5,2 трлн рублей и уже превышает размер ликвидной части Фонда национального благосостояния. (moscowtimes.ru)