Война в Украине стала серьезным ударом не только для украинцев и российских военнослужащих, которые на территории чужой страны пытаются «денацифицировать» и «демилитаризировать» ее во имя спасения планеты от «неонацистской чумы». Она больно ударила и по тем, кто в исступлении, в психическом припадке в телеэфире искал фашистов в Украине. Правда, таковых не нашлось, но одиозные российские телеведущие, такие как Соловьев, Норкин, Скабеева, Бабаян не теряют надежды заработать дивиденды на своих крикливо-орных передачах.

Но не все так просто. За все приходится платить, и первым «должником» оказался самый «патриотичный» россиянин Владимир Соловьев.

Так, пару дней назад канал одного из ведущих российских пропагандистов, телеведущего Владимира Соловьёва «Соловьёв LIVE» заблокирован на видеосервисе YouTube. Он не выводится в поиске и обозначается как удаленный.

В России уверены, что Запад воспользовался «запрещенным» приемом. Пока российский телеведущий заливается соловьем о том, что в Украине верховодит всем «неонацистский режим», проще говоря, рубит «правду-матку» — по-русски, «загнивающий Запад» ставит палки в колеса свободы слова. Позиция Запада предельна ясна — не следует искать следы фашизма в стране, во главе которой стоит еврей. То бишь, Зеленский.

Понятно, что для российских теле-пропагандистов – это не аргумент, и потому они продолжают вещать миру об истине.

Но больше всех за «правду», как было отмечено выше, пострадал Владимир Соловьев. И на эти санкции сам Владимир Соловьев ответил так:

«Я был уверен, что нас закроют еще раньше. Мы на эту тему говорили с Маргаритой Симоньян и с Марией Захаровой. Не для того создавался YouTube, чтобы там звучал голос патриотически настроенных ведущих. Они долго играли в объективность, а потом им надоело. Их задача была простая: сделать все возможное, чтобы YouTube как площадка, созданная для регулирования настроения среди оппозиционных людей, не существовал».

Я не могу назвать Соловьева безмозглым ошибочным созданием Всевышнего, ибо он достаточно интеллектуален и эрудирован, но, увы, вынужден это сделать.

Согласитесь, что, по-меньшей мере, странно слышать из уст лицемера Соловьева слова о патриотизме.

Буквально две недели назад «патриот» России Владимир Соловьев плакался на своей странице в Фейсбук, сетуя на то, что «зачем мне это?», имея в виду войну в Украине. Точнее, последствия.

“Зачем это мне? Я-то тут причем? Причем тут я? Что вы ко мне все пристали? У меня была прекрасная жизнь. У меня было все хорошо. Зачем вот мне сейчас это все? Я мог ездить в Европу, у меня там была недвижимость… Почему я не могу сейчас воспользоваться Apple Pay там Google Pay? Почему я не могу полететь, куда хочу? Почему я смотрю, как нас ненавидят сейчас во всем мире? (…) Подождите, подождите, ну как же так?! Ну что же это происходит? Неужели этого нельзя было избежать?”, — сказал он.

Но в закрытии канала Соловьев винит не столько Запад, сколько так называемых украинских ботов. Оказывается, их целая армия ( https://www.vesti.ru/article/2687537 ).

Хотя винить Соловьеву нужно свою сущность. Продажную и беспринципную. Когда он нагло врал о «зверствах» азербайджанцев против «мирных» армян, и когда сегодня на голубом глазу лжет об «украинском фашизме».

По большому счету, этой журнатутке все равно: гибнут в ходе войны украинцы или гибнут русские. Для него первостепенной задачей и головной болью являются его «скромные домишки» на Комо, на которые Италия наложила арест.

Думается, чтобы успокоить «патриота» нужно всего лишь вернуть его виллы в Италии. Хотя бы одну. Соловьев принципиальный…