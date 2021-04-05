Верховный суд США отменил вердикт по делу о блокировке критиков Трампа в Twitter

Верховный суд США в понедельник отменил решение суда низшей инстанции, согласно которому 45-й американский президент Дональд Трамп не имеет права блокировать в своем Twitter пользователей, которые оставляют комментарии с критикой в его адрес. Об этом говорится в распространенном постановлении.

Ранее апелляционный суд второго округа США (штаты Нью-Йорк, Коннектикут и Вермонт) оставил в силе постановление суда низшей инстанции о том, что Трамп не имеет права блокировать в своем Twitter пользователей, которые оставляют критические комментарии в его адрес. В августе прошлого года Министерство юстиции США обратилось в Верховный суд с просьбой отменить данное решение.

Учетная запись Трампа в Twitter была заблокирована в последние недели его пребывания на посту президента США. Он также был лишен возможности писать в Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники Трампа, являвшегося в то время главой вашингтонской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.(ТАСС)