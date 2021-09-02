Ранее сообщалось, что, согласно вступившему в силу законопроекту, в Техасе запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Исключением для этого не являются случаи, когда зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Единственный случай, когда женщина может сделать аборт, не нарушая закон, это если существует «чрезвычайная ситуация медицинского характера». Закон позволяет гражданам подавать иски против лиц, которые производят аборты, а также тех, кто помогает беременным нарушить закон. Президент США Джо Байден раскритиковал этот закон.