Верховный суд Германии отклонил жалобу Яна Бемерманна, комика и ведущего общественного вещателя ZDF, на решения, запрещающие ему повторять части оскорбительного стихотворения, которое он написал в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает турецкая служба Deutsche Welle (DW Türkçe).

Бемерманн прочитал оскорбительное стихотворение об Эрдогане на телеканале ZDF в марте 2016 года, в результате чего правительство Турции направило в Германию дипломатическую ноту. Стихотворение описывало Эрдогана как «глупого, трусливого и скованного» человека.

Турция обратилась в министерство иностранных дел Германии с просьбой предать Бемермана суду по обвинению в «оскорблении представителя иностранного государства».

Тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель удовлетворила просьбу Турции разрешить возможное судебное преследование за оскорбление главы иностранного государства. Гамбургский суд издал судебный запрет, предписывающий Бемерманну не повторять большую часть стихотворения.

Апелляционный суд оставил в силе это решение, отклонив как апелляцию Бемерманна, так и предложение адвокатов Эрдогана распространить запрет на все стихотворение.

В конечном итоге дело было передано в Федеральный конституционный суд, который 26 января отклонил жалобу Бемерманна и опубликовал решение в четверг.