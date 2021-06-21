Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что в России ограничивается право на граждан выражение «критических взглядов» и участие в намеченных на сентябрь парламентских выборах. Такое мнение она выразила, выступая в понедельник на открывшейся в Женеве в онлайн-формате 47-й сессии Совета ООН по правам человека.

«В Российской Федерации я встревожена недавними мерами, которые еще больше подрывают право людей на выражение критических взглядов и их способность участвовать в парламентских выборах, намеченных на сентября», — сказала Бачелет. Она сослалась на принятое ранее в июне судом в Москве решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией), Фонда защиты прав граждан и «Штабов Навального» экстремистскими организациями. Она отметила, что ранее в России было принято законодательство, запрещающее лицам, вовлеченным в деятельность незаконных экстремистских организаций, участвовать в выборах.

«Я призываю Россию соблюдать гражданские и политические права. Законодательство, ограничивающее свободу выражения мнения, мирные собрания и ассоциации, должно быть приведено в соответствие с международными нормам и стандартами, — подчеркнула Бачелет. — Я также призываю власти прекратить произвольную практику характеристики обычных людей, журналистов и неправительственные организации как «экстремистов», «иностранных агентов» или «нежелательных организаций».(ТАСС)