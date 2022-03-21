40-летняя украинская певица Вера Брежнева после начала войны России против Украины покинула страну и осудила действия российских властей.

Брежнева, которая долгое время жила и работала в РФ, находится в Польше и помогает украинским беженцам.

«Ночью снились танки, взрывы и разрушенные дома, и хотелось верить, что это сон, но я очнулась, а реальность в Украине еще страшнее», – рассказала певица.

В своем Instagram она сообщила, что приехала туда со своей дочерью.

Известно, что артистка в Центре помощи занимается сбором гуманитарной помощи для беженцев по всей Европе.

«Завтра утром я снова в пункте, который ближе к нам. Дочь на этот раз беру с собой. Поэтому присоединяйтесь к нам в ваших городах. А Люблин ждет особенно», — сообщила Брежнева.

Брежнева отметила, что «мы сейчас все вместе проходим испытания на человечность».

Отметим, Вера Брежнева с первых дней войны поддерживает Украину. Ранее она рассказала, что в Киеве под обстрелами находились члены ее семьи. В частности, муж и мама. Певица призвала россиян остановить войну. Хотя, по ее словам, раньше не делила украинцев и россиян на разные народы. (unian.net)