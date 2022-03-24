Украинская певица Вера Брежнева, которая долго жила и работала в РФ, решила покинуть эту страну после ее вторжения в Украину. Вместе с детьми она уехала в Италию, где сейчас занимается волонтерством.

«Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц. Пункты/центры есть по всей Европе. Мы все делаем одно дело. Обнимаю всех, кто готов оказать любую свою помощь, всех, кто помогает, всех молящихся. Вот это называется любовь», — написала Брежнева.

Отметим, Вера Брежнева неоднократно осуждала путинский режим и войну в родной Украине. (unian.net)