Правительство Венгрии запускает программу поддержки промышленных предприятий и поощрения экономии энергии. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в эфире телеканала М1.

Отмечается, что на реализацию этой программы власти выделят на первом этапе 150 млрд форинтов (более €360 млн).

«Сегодня самую большую опасность для промышленных компаний представляет экстремальный рост цен на энергоносители, который, к сожалению, является прямым следствием неудачной санкционной политики Брюсселя», — сказал глава МИД страны.