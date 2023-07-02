Парламент Венгрии не планирует рассматривать вопрос о приеме Швеции в НАТО на следующей неделе, которая станет заключительной в его работе перед летними каникулами. Это следует из опубликованной в воскресенье на сайте парламента повестки дня на период от 3 июля до 7 июля.

Таким образом, парламент Венгрии может отложить ратификацию соглашения о вступлении Швеции в НАТО до осени, и этот вопрос не будет решен до саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Теоретически руководство парламента, которое воздерживается от комментариев, еще может включить этот вопрос в повестку на следующей неделе. Заседания запланированы на 3, 4 и 7 июля. Основное внимание депутаты намерены уделить проекту бюджета на 2024 год.

29 июня депутат от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи сообщила, что фракция правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» решила не рассматривать вопрос о приеме Швеции в НАТО в заключительные дни весенней сессии. По ее сведениям, вопрос отложен на более позднее время — возможно, до осени. (ТАСС)

